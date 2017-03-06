США нанесли авиаудар по позициям «Аль-Каиды» в Йемене

ВВС США нанесли в понедельник по меньшей мере один авиаудар по позициям боевиков группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) в Йемене, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По сведениям агентства, представители Пентагона также подтвердили совершение нескольких авиударов за прошедшие выходные.

По сведениям газеты Jerusalem Post, удар был нанесен в провинции Эль-Бейда с помощью беспилотника.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительством и хуситами. Этим пользуются многочисленные террористические организации, в том числе АКАП и «Исламское государство».