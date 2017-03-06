 

Лидер Кубы подверг Трампа жесткой критике

 

Миграционная и торговая политика нового президента США Дональда Трампа несет угрозу мировой экономике и усилиям по борьбе с бедностью. Об этом заявил председатель Госсовета и Совмина Кубы Рауль Кастро.

«Новая программа американской администрации грозит спровоцировать чрезмерную и сосредоточенную на себе торговую политику, которая навредит конкурентоспособности нашей международной торговли, нарушит соглашения, касающиеся экологии… приведет к травле и высылке мигрантов», — цитирует Кастро Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.

По словам кубинского лидера, нельзя противостоять бедности, катастрофам и мигрантам, строя стены, необходимо стремиться к сотрудничеству, пониманию и миру.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация Трампа полностью пересмотрит политику США в отношении Кубы. При этом, по его словам, Вашингтон уделит «особое внимание» сфере прав человека.

После победы на выборах в ноябре Трамп обещал отменить курс на нормализацию отношений с Кубой, если страна не пересмотрит условия договора на более выгодные для самого кубинского народа и для американцев.

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