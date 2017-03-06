Ученые: к 2100 году Венеция может уйти под воду

Через 100 лет Венеция может уйти под воду, считают ученые. Посвященное этому исследование опубликовано в журнале Quaternary International.

До наступления 2100 года уровень Средиземного моря поднимется на 140 см, утверждают эксперты. При этом за последние 1000 лет уровень моря поднялся всего на 30 см. Чтобы узнать, как изменялся уровень моря, исследователи изучали каменные жернова, которые использовались для обработки зерна местными жителями в 4000-2500 годах до н.э. Некоторые из них так и остались лежать на берегу.

Под угрозой затопления оказались 33 региона по всей Италии. Вода поднимается из-за глобального потепления и парникового эффекта. По мере того как температура повышается, ледники тают, что вносит вклад в повышение уровня моря по всему земному шару.