Уголь из Донбасса начали поставлять вместо Украины в Россию

Поставки угля из сепаратистких «Донецкой» и «Луганской» «народных республик» («ДНР» и «ЛНР») в Украину прекратились. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в правительствах «ДНР» и «ЛНР».

«Поставки высокоэнергетического угля в Украину прекращены и более не производятся. Тем не менее предприятия работают, добыча угля не останавливалась», — заявил собеседник агентства в совете министров «ДНР».

В «ЛНР» также подтвердили, что топливо на территорию, подконтрольную Киеву, не поставляется.

«После введения внешнего управления Киев принимает все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать работе этих предприятий», — подчеркнул источник.