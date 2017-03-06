ОПЕК отметила роль Азербайджана в сокращении добычи

Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране в феврале в рамках выполнения Венского соглашения по сокращению производства.

Как сообщили АПА в Министерстве энергетики, согласно данным ведомства, в феврале суточная добыча нефти в Азербайджане составила 776,4 тысячи баррелей, из которых 50 тысяч баррелей пришлись на конденсат. Ежесуточно экспортировалось 604,1 тысячи баррелей нефти, 50 тысяч баррелей конденсата и 26,8 тысячи баррелей нефтепродуктов.

Таким образом, Азербайджан полностью выполняет взятые на себя обязательства по сокращению добычи на 35 тысяч баррелей в сутки. В январе текущего года Азербайджан добывал 793,9 тысячи баррелей нефти в сутки.

В полученном от мониторингового комитета ОПЕК письме указывается, что Азербайджан на 214% соблюдает условия Венского соглашения, а также одобрена позиция страны в этом вопросе. В письме комитета сообщается, что Азербайджан является одной из стран, играющих ведущую роль в процессе сокращения добычи, и если бы не было импульса от этих стран, то страны, участвующие в соглашении, в январе выполнили бы обязательства по сокращению добычи менее чем на 86%.