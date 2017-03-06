Москва призывает Пхеньян и Сеул проявить сдержанность

Россия призывает все стороны на Корейском полуострове проявлять сдержанность для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ в связи с новым ракетным пуском КНДР 6 марта и начавшимися учениями ВС США и Республики Корея по отработке наступательных операций против Северной Кореи, передает ТАСС.

"В складывающихся условиях призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и серьезно задуматься над негативными последствиями дальнейшей эскалации напряженности для безопасности и стабильности в регионе", - указали в министерстве.