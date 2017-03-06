 

Трамп вновь введет ограничения на въезд в США американские источники

 

Президент США Дональд Трамп подпишет новый указ о введении ограничения на въезд для жителей шести стран с преимущественно мусульманским населением сроком на 90 дней. Об этом в понедельник сообщила электронная версия газеты The Washington Post, передает ТАСС.

По ее данным, под действие указа подпадут лица, которые не получили визу в США до 27 января. При этом из списка стран исключен Ирак.

Указ, подписанный Трампом через неделю после вступления в должность, должен был приостановить на 120 дней программу размещения беженцев и ввести запрет продолжительностью 90 дней на допуск в США граждан семи мусульманских стран - Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Эти планы вызвали массовые протесты на только в Соединенных Штатах, но и за рубежом. В феврале федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), рассмотрев иск местных властей, ввел временный запрет на реализацию президентского указа. Минюст подал апелляцию на это решение, но она была отклонена, и разбирательства в американских судах по этому поводу продолжаются.

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