Тарифный совет назвал цены на вступительные экзамены

Тарифный (ценовой) совет Азербайджана установил тарифы на платные услуги Государственного экзаменационного центра в связи с приемом студентов, сообщает Trend.

Данный вопрос был рассмотрен на прошедшем в понедельник очередном заседании Тарифного (ценового) совета и было принято соответствующее решение, сообщили в структуре.

Согласно принятому решению, с учетом обращения и предложений Государственного экзаменационного центра и в соответствии с правилами, утвержденными соответствующими постановлениями Кабинета министров от восьмого февраля, тарифы на платные услуги ГЭЦ в связи с приемом студентов классифицированы по девяти группам и установлены в пределах от 10 до 100 манатов.

На заседании Совета также было особо подчеркнуто значение подписанного Президентом Азербайджана с целью еще большего усиления социальной защиты населения, обеспечения продолжения образования гражданами вне зависимости от материального положения, стимулирования приема студентов в высшие и средние специальные учебные заведения распоряжения от восьмого февраля, согласно которому оплата суммы, требуемой для участия в проводимых Государственным экзаменационном центром по приему студентов в средние специальные учебные заведения и на уровень бакалавриата (уровень базового медобразования в случае медицинского образования) в вузах в соответствии с установленными Тарифным (ценовым) советом ценами, для абитуриентов, обратившихся впервые, будет производиться за счет средств государственного бюджета.