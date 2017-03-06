Корабль ВМС США изменил курс из-за сближения с катерами Ирана

Корабль ВМС США в Ормузском проливе изменил курс из-за сближения с ним катеров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Рейтер.

Отмечается, что иранские катера приблизились на расстояние порядка 550 метров к американскому кораблю измерительного комплекса "Непобедимый" (Invincible), шедшего в сопровождении трех британских военных кораблей.

Собеседник агентства назвал действия иранских моряков, которые вынудили флотилию изменить курс, "нарушающими правила безопасности и непрофессиональными".