 

Меркель: «Эрдоган умаляет преступления нацистов»

 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на конференции в Берлине ответила на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который сравнил политику Германии с «действиями нацистов в прошлом», сообщает телеканал N24, передает ТАСС.

По словам канцлера, такие высказывания умаляют преступления нацизма и наносят удар прежде всего по тем, кто от них пострадал.

«Особенно серьезно, и мне лично от этого просто грустно, все это потому, что сравнения с нацизмом всегда приводят к одному, а именно к тому, что невероятные страдания людей от преступлений национал-социализма таким образом умаляются, и таким образом подобные высказывания дисквалифицируют себя сами», — цитирует Меркель телеканал N24.  

Канцлер добавила, что данные высказывания «не могут быть оправданы» подготовкой к референдуму в Турции.

В минувшее воскресенье Эрдоган сравнил нынешнюю политику Берлина с действиями нацистов после запрета митинга в немецком Гаггенау, посвященного референдуму в Турции, и отмены мероприятия с участием министра экономики Турции Нихата Зейбекчи в городе Фрехен, которое должно было состояться в воскресенье.

Напомним, отношения между Берлином и Анкарой обострились после задержания в Стамбуле журналиста немецкой газеты Welt. Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала освободить корреспондента и соблюдать свободу СМИ.

4150 просмотров


Старости
Азербайджанский обсидиан защищает Путина от радиации
Азербайджанский обсидиан защищает Путина от радиации очевидное-невероятное
Наша погода
Сегодня 9° / 3°
7 Март 12° / 4°
8 Март 12° / 3°
9 Март 13° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.8604 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

США направили войска для разведения курдов и турок Заявление Пентагона
Знаменитый Омар Момани посвятил карикатуру сборной Азербайджана фото
Партия единогласно поддержала кандидатуру Фийона на фоне скандала
Турецкий премьер о летчике сбитого сирийского самолета
Ильхам Алиев поздравил женщин с 8 марта
Скандал между Берлином и Анкарой: отменено выступление Чавушоглу
Трамп подписал новый иммиграционный указ обновлено
Меркель: «Эрдоган умаляет преступления нацистов»
Корабль ВМС США изменил курс из-за сближения с катерами Ирана
Тарифный совет назвал цены на вступительные экзамены
Москва призывает Пхеньян и Сеул проявить сдержанность
Иран призывает Баку и Ереван вернуться к переговорам
ОПЕК отметила роль Азербайджана в сокращении добычи
Уголь из Донбасса начали поставлять вместо Украины в Россию
Ученые: к 2100 году Венеция может уйти под воду
Лидер Кубы подверг Трампа жесткой критике
США нанесли авиаудар по позициям «Аль-Каиды» в Йемене
Кочарян отказался от политики: «Это война кошельков»
Акция протеста вблизи азербайджано-грузинской границы фото
США назвали Грузию недемократической страной haqqin.az из Грузии
В России арестовали генерала МВД
Казымбек на Ferrari устроил гонки в Москве видео
Центробанк сохранил курс маната
Легендарный Давор Шукер: «Эльхана Мамедова – в исполком УЕФА!»
Нетаньяху: «Скажу Путину, что мы можем атаковать Иран…»