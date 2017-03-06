Меркель: «Эрдоган умаляет преступления нацистов»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на конференции в Берлине ответила на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который сравнил политику Германии с «действиями нацистов в прошлом», сообщает телеканал N24, передает ТАСС.

По словам канцлера, такие высказывания умаляют преступления нацизма и наносят удар прежде всего по тем, кто от них пострадал.

«Особенно серьезно, и мне лично от этого просто грустно, все это потому, что сравнения с нацизмом всегда приводят к одному, а именно к тому, что невероятные страдания людей от преступлений национал-социализма таким образом умаляются, и таким образом подобные высказывания дисквалифицируют себя сами», — цитирует Меркель телеканал N24.

Канцлер добавила, что данные высказывания «не могут быть оправданы» подготовкой к референдуму в Турции.

В минувшее воскресенье Эрдоган сравнил нынешнюю политику Берлина с действиями нацистов после запрета митинга в немецком Гаггенау, посвященного референдуму в Турции, и отмены мероприятия с участием министра экономики Турции Нихата Зейбекчи в городе Фрехен, которое должно было состояться в воскресенье.

Напомним, отношения между Берлином и Анкарой обострились после задержания в Стамбуле журналиста немецкой газеты Welt. Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала освободить корреспондента и соблюдать свободу СМИ.