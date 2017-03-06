Скандал между Берлином и Анкарой: отменено выступление Чавушоглу

Мероприятие с участием министра иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу отменено в немецком Гамбурге, передает в понедельник ТАСС со ссылкой на издание Die Welt.

По его данным, мероприятие, которое должно было пройти во вторник вечером в районе Вильгельмсбург, отменено по распоряжению властей административного округа Гамбург-Митте.

Ранее власти города Гаггенау в федеральной земле Баден-Вюртемберг отменили выступление турецкого министра юстиции Бекира Боздага, который приехал в Германию, где проживает многочисленная турецкая диаспора, накануне референдума по пакету изменений в конституцию Турции. После того, как власти города отменили его выступление, министр покинул страну и отказался от встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом.