 

Скандал между Берлином и Анкарой: отменено выступление Чавушоглу

 

Мероприятие с участием министра иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу отменено в немецком Гамбурге, передает в понедельник ТАСС со ссылкой на издание Die Welt.

По его данным, мероприятие, которое должно было пройти во вторник вечером в районе Вильгельмсбург, отменено по распоряжению властей административного округа Гамбург-Митте.

Ранее власти города Гаггенау в федеральной земле Баден-Вюртемберг отменили выступление турецкого министра юстиции Бекира Боздага, который приехал в Германию, где проживает многочисленная турецкая диаспора, накануне референдума по пакету изменений в конституцию Турции. После того, как власти города отменили его выступление, министр покинул страну и отказался от встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

4137 просмотров


Старости
Азербайджанский обсидиан защищает Путина от радиации
Азербайджанский обсидиан защищает Путина от радиации очевидное-невероятное
Наша погода
Сегодня 9° / 3°
7 Март 12° / 4°
8 Март 12° / 3°
9 Март 13° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.8604 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

США направили войска для разведения курдов и турок Заявление Пентагона
Знаменитый Омар Момани посвятил карикатуру сборной Азербайджана фото
Партия единогласно поддержала кандидатуру Фийона на фоне скандала
Турецкий премьер о летчике сбитого сирийского самолета
Ильхам Алиев поздравил женщин с 8 марта
Скандал между Берлином и Анкарой: отменено выступление Чавушоглу
Трамп подписал новый иммиграционный указ обновлено
Меркель: «Эрдоган умаляет преступления нацистов»
Корабль ВМС США изменил курс из-за сближения с катерами Ирана
Тарифный совет назвал цены на вступительные экзамены
Москва призывает Пхеньян и Сеул проявить сдержанность
Иран призывает Баку и Ереван вернуться к переговорам
ОПЕК отметила роль Азербайджана в сокращении добычи
Уголь из Донбасса начали поставлять вместо Украины в Россию
Ученые: к 2100 году Венеция может уйти под воду
Лидер Кубы подверг Трампа жесткой критике
США нанесли авиаудар по позициям «Аль-Каиды» в Йемене
Кочарян отказался от политики: «Это война кошельков»
Акция протеста вблизи азербайджано-грузинской границы фото
США назвали Грузию недемократической страной haqqin.az из Грузии
В России арестовали генерала МВД
Казымбек на Ferrari устроил гонки в Москве видео
Центробанк сохранил курс маната
Легендарный Давор Шукер: «Эльхана Мамедова – в исполком УЕФА!»
Нетаньяху: «Скажу Путину, что мы можем атаковать Иран…»