 

Ильхам Алиев поздравил женщин с 8 марта

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 марта поздравил азербайджанских женщин с Международным женским днем 8 марта, сообщает официальный сайт главы государства.

«Положение, которое азербайджанская женщина исторически занимала в обществе, имеет исключительное значение как главный фактор, открывающий путь к важным достижениям во всех сферах нашей жизни, и обеспечивающий наше развитие», - говорится в тексте поздравлении.

Президент подчеркнул, что матери Азербайджана и сегодня с честью справляются с возложенной на них обязанностью воспитания достойных сыновей, преданных идеологии азербайджанства.

«Сегодня выросло поколение, чья душа переполнена безграничной любовью к нашей стране, которое, считая Родину священной, как мать, готово защищать каждую пядь нашей земли, поколение, являющееся ровесником нашей независимости. Это – самый большой вклад азербайджанской женщины в нашу современную государственность», - отметил И.Алиев.

Президент выразил уверенность, что женщины и впредь будут вносить новые оттенки в жизнь азербайджанского общества и вписывать яркие страницы в летопись независимости постоянно обновляющегося Азербайджана.

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