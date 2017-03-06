Турецкий премьер о летчике сбитого сирийского самолета

Турецкие власти готовы предоставить возможность пилоту разбившегося в южной провинции Хатай самолета ВВС Сирии встретиться со своей семьей, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, передает телеканал AHaber.

Накануне турецкие СМИ сообщили, что найденный спасателями пилот, управлявший разбившимся самолетом в одиночку, доставлен в жандармерию, а потом госпитализирован в государственную больницу Хатая.

"Если семья сирийского пилота пожелает его увидеть, мы дадим такую возможность. Гуманизм — в наших традициях", — заявил Йылдырым в эфире телеканала.

Члены группировки "Ахрар аш-Шам" заявили в субботу, что сбили самолет МиГ-21 на северо-западе Сирии. СМИ отмечали, что пилот сирийских ВВС катапультировался и приземлился на территории Турции. Местные власти турецкой провинции Хатай сообщили, что турецкие поисковые группы обнаружили обломки упавшего самолета на турецко-сирийской границе.