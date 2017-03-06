 

Турецкий премьер о летчике сбитого сирийского самолета

 

Турецкие власти готовы предоставить возможность пилоту разбившегося в южной провинции Хатай самолета ВВС Сирии встретиться со своей семьей, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, передает телеканал AHaber.

Накануне турецкие СМИ сообщили, что найденный спасателями пилот, управлявший разбившимся самолетом в одиночку, доставлен в жандармерию, а потом госпитализирован в государственную больницу Хатая.

"Если семья сирийского пилота пожелает его увидеть, мы дадим такую возможность. Гуманизм — в наших традициях", — заявил Йылдырым в эфире телеканала.

Члены группировки "Ахрар аш-Шам" заявили в субботу, что сбили самолет МиГ-21 на северо-западе Сирии. СМИ отмечали, что пилот сирийских ВВС катапультировался и приземлился на территории Турции. Местные власти турецкой провинции Хатай сообщили, что турецкие поисковые группы обнаружили обломки упавшего самолета на турецко-сирийской границе.

791 просмотров


Старости
Азербайджанский обсидиан защищает Путина от радиации
Азербайджанский обсидиан защищает Путина от радиации очевидное-невероятное
Наша погода
Сегодня 9° / 3°
7 Март 12° / 4°
8 Март 12° / 3°
9 Март 13° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.8604 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

США направили войска для разведения курдов и турок Заявление Пентагона
Знаменитый Омар Момани посвятил карикатуру сборной Азербайджана фото
Партия единогласно поддержала кандидатуру Фийона на фоне скандала
Турецкий премьер о летчике сбитого сирийского самолета
Ильхам Алиев поздравил женщин с 8 марта
Скандал между Берлином и Анкарой: отменено выступление Чавушоглу
Трамп подписал новый иммиграционный указ обновлено
Меркель: «Эрдоган умаляет преступления нацистов»
Корабль ВМС США изменил курс из-за сближения с катерами Ирана
Тарифный совет назвал цены на вступительные экзамены
Москва призывает Пхеньян и Сеул проявить сдержанность
Иран призывает Баку и Ереван вернуться к переговорам
ОПЕК отметила роль Азербайджана в сокращении добычи
Уголь из Донбасса начали поставлять вместо Украины в Россию
Ученые: к 2100 году Венеция может уйти под воду
Лидер Кубы подверг Трампа жесткой критике
США нанесли авиаудар по позициям «Аль-Каиды» в Йемене
Кочарян отказался от политики: «Это война кошельков»
Акция протеста вблизи азербайджано-грузинской границы фото
США назвали Грузию недемократической страной haqqin.az из Грузии
В России арестовали генерала МВД
Казымбек на Ferrari устроил гонки в Москве видео
Центробанк сохранил курс маната
Легендарный Давор Шукер: «Эльхана Мамедова – в исполком УЕФА!»
Нетаньяху: «Скажу Путину, что мы можем атаковать Иран…»