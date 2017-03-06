 

Знаменитый Омар Момани посвятил карикатуру сборной Азербайджана фото

Автор: Отдел спорта 

Известный иорданский карикатурист Омар Момани, прославившийся на весь мир своими футбольными карикатурами, посвятил свою очередную работу сборной Азербайджана.

Автор назвал карикатуру «Почему бы и нет?» (Niyə də yox?). Как известно, именно под таким девизом сборная Азербайджана выступает в отборочном турнире чемпионата мира-2018.

«Почему бы не Азербайджан? После победы над Норвегией сможет ли Азербайджан что-то противопоставить чемпионам мира?» - написал Момани к своей карикатуре.

На карикатуре изображена крепость, которую, судя по номерам на футболках, защищают капитан Рашад Садыхов, Дмитрий Назаров, Рамиль Шейдаев и голкипер Кямран Агаев. На них нападают немецкие «великаны».

Напомним, что матч Азербайджан – Германия состоится 26 марта на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. После четырех матчей у сборной Азербайджана 7 очков, и она занимает 3-е место в группе, уступая лишь Германии (12 очков) и Северной Ирландии (7 очков).

Момани уже не в первый раз касается темы азербайджанского футбола. В декабре 2014 года он посвятил рисунок грубейшей ошибке чешской бригады арбитров в матче Лиги Европы между «Карабахом» и миланским «Интером».

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