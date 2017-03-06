 

США направили войска для разведения курдов и турок Заявление Пентагона

 

США направили в район сирийского города Манбидж свои силы с тем, чтобы не допустить столкновений между сторонами, воюющими с группировкой "Исламское государство". Об этом сообщил журналистам официальный представитель американского министерства обороны, капитан ВМС Джефф Дэвис, передает ТАСС.

Число бойцов он не назвал, отметив лишь, что их "меньше, чем несколько десятков". По словам Дэвиса, этот шаг призван стать "заметным признаком гарантии сдерживания и поддержания уверенности". Он уточнил, что ранее США не применяли подобную тактику в Сирии.

До этого премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что власти страны не планируют проводить военную операцию в Манбидже без координации с силами России или США, которые дислоцированы в данном регионе. "Без координации не будет заметного результата, и все может только усложниться", - сказал он, добавив, что уже ведутся переговоры на военном уровне.

Турция вместе с оппозиционной "Сирийской свободной армией" 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата", целью которой является зачистка территории на севере Сирии от боевиков ИГ и других террористических группировок. Последние два месяца кампания была сосредоточена на вытеснении ИГ из города Эль-Баб и прилегающих районов. Между тем 28 февраля советник президента Турции Ильнур Чевик заявил, что Анкара завершит свою операцию только после взятия Манбиджа, который сейчас находится в руках сирийских курдов.

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США направили войска для разведения курдов и турок Заявление Пентагона
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