 

США развернут системы ПРО в Южной Корее

 

США в ответ на ракетные пуски КНДР предпринимают ответные меры, которые включают развертывание системы противоракетной обороны в Южной Корее, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает РИА Новости.

КНДР провела в понедельник пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было.

"Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает шаги, чтобы повысить наши возможности защиты от баллистических ракет Северной Кореи путем размещения батареи THAAD в Южной Корее", - сказал Спайсер, которого цитирует агентство Рейтер. 

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