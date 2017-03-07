 

Патрушев и Саргсян обсудили Карабах

 

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с президентом Армении Сержем Саргсяном быстро меняющуюся обстановку в мире и современные вызовы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы Армении.

"На встрече были затронуты быстро меняющаяся обстановка в мире и современные вызовы, развитие ситуации в регионе, нынешнее состояние урегулирования проблемы Нагорного Карабаха", - проинформировали в пресс-службе.

По ее данным, собеседники с удовлетворением отметили "динамичное развитие стратегических союзнических межгосударственных отношений двух стран, которые основаны на прочной дружбе армянского и российского народов". "Из года в год ширится повестка сотрудничества, чему в существенной степени способствуют взаимные визиты высокого уровня", - сказали в президентской администрации, добавив, что Саргсян и Патрушев "подчеркнули важность российско-армянского партнерства в сфере безопасности как в двустороннем, так и многостороннем форматах".

Президент Армении высоко оценил уровень сотрудничества секретариата Совета национальной безопасности и аппарата Совета безопасности России. Он выразил надежду на то, что визит Патрушева "станет новым стимулом к упрочению и углублению как взаимодействия двух структур, так и в целом межгосударственных отношений в области безопасности".

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