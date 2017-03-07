После выступления 1 марта Дональда Трампа перед обеими палатами конгресса многим показалось, что дело пошло на поправку: президент был необычно сдержан, взвешен в оценках и в целом выступил как настоящий государственный деятель, оказавшийся в роли президента. Но длилось это успокоение недолго. Уже буквально в тот же день The Washiington Post опубликовало информацию, что назначенный Трампом генеральный прокурор США Джефф Сешнс имел две встречи с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, о чем умолчал на слушаниях при утверждении на должность.

Сешнс заявил, что готов дать письменные заявления о своих контактах с русскими и взял самоотвод от расследования любых дел, связанных с обвинением Москвы во вмешательстве в избирательную кампанию Трампа, чтобы его не заподозрили в ангажированности.

В пятницу 3 марта журналисты засняли сцену бурного выяснения обстоятельств Дональда Трампа со своими советниками – Стивом Бэнноном, Рейнсом Прибусом и Джаредом Кушнером. Говорят, президент им устроил разнос за то, что скандал с генпрокурором затмил весь успех его выступления в Конгрессе. Трамп был так разозлен, что отказался брать советников с собой во Флориду.

А уже утром в субботу 4 марта твиттер президента США разразился обвинениями в адрес Барака Обамы: «Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои разговоры в Trump Tower незадолго до победы [на выборах]. Ничего не нашли… Могу поспорить, что хороший адвокат может раздуть большое дело из того факта, что президент Обама подслушивал мои телефоны в октябре прямо перед выборами!.. Как низко пал президент Обама, прослушивая мои телефоны во время священного избирательного процесса. Это Уотергейтский скандал. Плохой (или больной) парень!»

Представители Обамы, естественно, опровергли даже саму возможность, чтобы тот отдавал подобные распоряжения. Но Белый дом попросил, чтобы «в рамках расследования о деятельности России комитеты Конгресса по разведке выполнили свои полномочия по надзору и выяснили, были ли нарушены полномочия исполнительной власти в 2016 году».

Имеется в виду, очевидно, не вели ли наблюдение за кандидатом в президенты в рамках расследования возможного вмешательства русских в избирательную кампанию? Кто подсказал такой ход Трампу и какие у него есть основания для подобных обвинений, пока совершенно неясно, никаких подтверждений своим обвинениям он еще не предъявил, хотя уже прошло два дня после его заявлений.

Глава ФБР Джеймс Коми, посчитав эти заявления обвинениями в адрес своего ведомства, попросил Минюст США выступить с публичным опровержением, но те пока молчат. Очевидно, что обвинения такого уровня не могут быть оставлены без внимания, и кто-то должен ответить: либо будут найдены виновные в прослушке, если она имела место, либо Трампу придется извиняться.

Кстати, по американскому законодательству в случае обнаружения технических средств наблюдения и прослушивания первым делом должна быть исключена причастность к их установке агентов иностранных государств, прежде чем подозрение падет на свои государственные органы. Кажется, Дональд Трамп влез в очередной скандал, откуда ему без потерь сложно будет выбраться.