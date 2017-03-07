Отстраненный украинский министр: «Я гражданин Азербайджана»

Отстраненный от выполнения своих обязанностей глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров имеет паспорт Великобритании. Об этом сообщила сторона обвинения. Сам Роман Насиров сказал, что является гражданином Азербайджана. Такое заявление он сделал во время судебного заседания в Соломенском районном суде Киева в понедельник, 6 марта, которое транслировал телеканал NewsOne, сообщает haqqin.az.

«Есть документы, полученные следствием, которые можно приобщить к делу. Буквально в перерыве между судебными заседаниями была получена информация, что господин Насиров имеет еще одно гражданство. Он является гражданином Великобритании. Он его получил в мае 2012 года. Серийный номер паспорта – 508434080», - сказал прокурор, при этом уточнив, что Насиров получил этот документ от британского посольства в Украине.

Он отметил, что новые подробности являются очень важными для рассмотрения ходатайства по избранию меры пресечения отстраненному главе ГФС. При этом наличие у Насирова еще одного гражданства является нарушением закона Украины, который это запрещает в случае занятия высоких государственных должностей.

Также прокурор добавил, что подсудимый имеет еще и паспорт Венгрии.

В ответ на это сам Насиров заявил: «Я имею гражданство еще Израиля и Азербайджана. Такая информация была распространена в СМИ».

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что наличие подозрения в коррупции и судебный процесс над отстраненным от выполнения своих обязанностей главой Государственной фискальной службы Романом Насировым является показателем того, что в Украине создана антикоррупционная инфраструктура, которая работает и показывает результат.