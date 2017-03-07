В преддверии 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном в Москве встретились и провели переговоры главы МИД двух стран - Сергей Лавров и Эльмар Мамедъяров. В повестке встречи министров были перспективы стратегического сотрудничества двух стран, проблемы определения статуса Каспийского моря и др., однако ключевым вопросом переговоров стали возможности урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Российские эксперты прокомментировали для haqqin.az достижения и неудачи диалога глав МИД Азербайджана и РФ.

Известный российской журналист и телеведущая Надана Фридрихсон считает, что все сказанное Сергеем Лавровым на совместной с азербайджанским коллегой пресс-конференции было предельно честно и соответствовало действительности.

Лавров прав, уверена Фридрихсон, стороны пока далеки от решения карабахского конфликта - очень много непримиримых противоречий и новая вспышка отнюдь не исключена.

«Война буквально витает в воздухе. Сейчас эскалация опасна как никогда. Если будет вспышка, она будет масштабней, чем это случилось в апреле 2016 года. Россия будет пытаться приложить все усилия, чтобы удержать стороны конфликта от эскалации, но, к сожалению, это не дает никакой гарантии, что эскалации не будет.

А если вспышка произойдет, то есть большой риск окончательной разморозки конфликта и начала полноценной карабахской войны. Если, кстати, слухи о размещении в Грузии беженцев с Ближнего Востока верны, то это придаст опасности ситуации. Пока, правда, идет опровержение этой информации, но Грузия, стремясь в ЕС, может разделить с Европой ее миграционную нагрузку. А вот если недалеко от карабахского театра действий окажутся беженцы с Ближнего Востока - перспективы развития карабахской эскалации станут вовсе непредсказуемы», - предвидит журналист.

По мнению же российского политического аналитика Олега Кузнецова, на пресс-конференции не было сказано ничего принципиально нового из того, о чем говорилось на разных политических уровнях в последнее время.

«В своем выступлении глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Армения и Азербайджан пока далеки от того, чтобы договориться по нескольким ключевым аспектам урегулирования в Карабахе. Если перевести его слова с дипломатического языка, то это значит, что никаких надежд на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта в настоящий момент нет и в обозримом будущем не предвидится.

Вместе с тем он, по сути, признал неспособность властей России оказывать сколько-нибудь реальное влияние на официальный Ереван, который в последнее время открыто игнорирует любые инициативы по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, с которыми время от времени выступает Москва», - не скрыл эксперт.

О.Кузнецов приветствует решение Лаврова наконец открыто сказать то, что он был обязан озвучить давно: Россия не является реальным модератором нагорно-карабахского урегулирования, как бы ей ни хотелось выступать в такой роли.

«Я более чем уверен, что глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмар Мамедьяров как раз специально и ездил в Москву, чтобы узнать, как дальше поступать Баку. И судя по всему, внятного ответа на этот вопрос не последовало. Россия так же, как США и Европа, исчерпали свой потенциал "миротворца" на Южном Кавказе, что Лавров в завуалированной форме вынужден был признать», - отметил О.Кузнецов.

Он убежден, что Россия мягко отошла в сторону, оставив Азербайджан один на один с дилеммой, выставленной перед ним Арменией.

Лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев полагает, что вопрос Нагорного Карабаха с новой силой вышел на повестку дня в результате ряда провокационных действий сторон конфликта, и в первую очередь референдума в «НКР».

«Неурегулированных вопросов становится все больше во многом и из-за того, что в регионе появился новый фактор - фактор Ирана, которого в Соединенных Штатах воспринимают как основного геополитического противника. Да и в целом в администрации США, как известно, большие перемены, на которые в большей степени в последнее время ориентируется в своих действиях Армения. Вплоть до того, что ряд штатов США вообще признали «Нагорно-Карабахскую республику». Однако позиция Трампа сейчас не определена не только по Карабаху, но и в целом по всему комплексу вопросов международной политики, что также оставляет огромное количество нерешенных вопросов», - подчеркивает политик.

Что касается конкретных механизмов разрешения конфликта, то здесь Н.Исаев тоже видит немало трудностей, считая, что формат урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ и женевских принципов себя исчерпал, а новые принципы еще не выработаны.

«Это подливает масла в огонь, усугубляя обострение на границах, которое для России является исключительно дестабилизирующим фактором близ ее собственных рубежей. И действия Армении, в частности, визит Сержа Саргсяна в Брюссель (в том числе по взаимодействию с блоком НАТО), во многом также поднимают дополнительные вопросы, которые до поры до времени не являлись столь принципиальными. В общем, клубок противоречий завязывается все дальше, а распутать его исключительно дипломатическим путем (на чем настаивает Россия, и недавнее заявление Марии Захаровой это подтверждает) становится, к сожалению, все сложнее. И все это подтверждается активностью на линии соприкосновения», - вынужден признать Н.Исаев.