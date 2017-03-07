 

Саакашвили приказал ликвидировать Жириновского

 

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в начале августа 2004 года распорядился потопить судно, на борту которого находились российские политики — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и мэр Москвы Юрий Лужков.

Об этом рассказал бывший заместитель командующего ВМС Грузии Виктор Челидзе, пишет Лента.ру.

«Саакашвили вызвал к себе Зураба (главком грузинских ВМС Зураб Иремадзе — прим. «Ленты.ру») и сказал, что из Сухуми (Абхазия) идет корабль, на борту которого находятся Жириновский и Лужков, и этот корабль надо потопить. Мы этого не сделали, и через два дня Иремадзе умер при невыясненных обстоятельствах», — рассказал Челидзе. По его словам, экспертиза тела главкома не проводилась.

3 августа 2004 года Саакашвили приказал открыть огонь и топить все суда, которые попытаются в обход Тбилиси войти в Абхазию. Жириновский в сопровождении 40 членов ЛДПР отправился на прогулочном катере «Акация» из России в Абхазию 11 августа. Всего на борту было 120 пассажиров.

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