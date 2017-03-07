В здании Сабунчинского районного суда продолжается процесс по делу банды генерала МНБ Акифа Човдарова и его бывших подчиненных.

На очередном заседании суд рассматривал эпизод, связанный с потерпевшими Арифом Гасановым и Гасаном Гасановым.

Напомним, что на прошлом заседании потерпевший Ариф Гасанов в своих показаниях заявил, что в 1996 году основал компанию Texmarin Ltd, которая занималась ремонтом кораблей. Через некоторое время возглавлять предприятие он назначил Сахраба Аллахвердиева, а сам несколько удалился от дел. Однако спустя время фактический владелец TexmarinLtd обнаружил, что со счетов компании стали пропадать деньги. После аудиторской проверки выяснилось, что его компаньон Сахраб Аллахвердиев выводит деньги в офшоры.

Чтобы не потерять свои средства, Гасанов обратился в МНБ. Однако в МНБ вместо объективного расследования принялись вымогать деньги у заявителя. А.Гасанов утверждает, что у него с компаньонами сотрудники МНБ угрозами выманили сотни тысяч долларов.

На прошлом заседании адвокат потерпевшего Исмаил Кенгерли внес дополнение, отметив, что 100 тысяч манатов и 100 тысяч долларов, которые Ариф Гасанов передал для Акифа Човдарова, ему уже вернули. Деньги потерпевшему передали близкие Акифа Човдарова.

Потерпевшие заявили, что не имеют претензий к Човдарову, однако настаивают на возмещении морального ущерба.

На этот раз первой на заседании выступила бывший главный бухгалтер компании Texmarin LTD потерпевшая Матанат Аллахвердиева.

Начала она с того, что охарактеризовала отношения Арифа Гасанова и Сахраба Аллахвердиева, заявив, что за все годы ее работы в компании между ними царили такое взаимопонимание и дружба, как будто они были отцом и сыном, а не начальником и подчиненным.

По словам М.Аллахвердиевой, проблемы в компании начались после того, как туда пришел работать сын А.Гасанова – Гасан Гасанов.

«Корабли, которые становились на ремонт, имели на борту горючее. Для того чтобы предотвратить пожар, все топливо с кораблей сливалось, составлялись специальные акты и это горючее поступало в котельную компании в поселке Зыря. Все эти мероприятия осуществлялись в строгом соответствии с законом, составлялись все необходимые документы. Однако Гасан Гасанов, не сказав ничего, однажды не оформил документы, взял и увез куда-то это топливо. Когда об этом узнал Сахраб Абдуллаев, он очень разнервничался и прогнал Гасана из компании», - поведала М.Аллахвердиева.

Более того, потерпевшая обвинила Гасана Гасанова в аморальном поведении, однако уточнять, в чем именно оно заключалось, не стала.

После истории с топливом отношения между Арифом Гасановым и Сахрабом Аллахвердиевым разладились. Дело дошло до того, что А.Гасанов распорядился сменить дверные замки, чтобы С.Аллахвердиев не мог попасть в офис.

«Начались и материальные трудности, нам полгода не выплачивали зарплату. Я была вынуждена перейти на работу в компанию С.Аллахвердиева. Ариф муаллим вообще в последнее время сильно изменился», - утверждала потерпевшая.

По эпизоду, связанному с МНБ, М.Аллахвердиева показала, что в тот день в офис позвонил Ариф Гасанов и предупредил, чтобы никто не уходил домой, так как будут гости. Спустя некоторое время он сам приехал в офис в сопровождении трех сотрудников МНБ. Сотрудникам компании предложили проехать в МНБ, где они дали показания.

«Меня там задержали всего на 15 минут. Обращались со мной вежливо и культурно. Никаких претензий к сотрудникам МНБ у меня нет. Если честно, вообще не могу понять, почему я оказалась здесь, на заседании суда, почему меня называют потерпевшей. Сотрудники МНБ не причинили мне никакого вреда. Кто мне действительно навредил, так это сам Ариф Гасанов», - уверяла М.Аллахвердиева.

Затем Матанат Аллахвердиевой несколько вопросов задал представитель Гасана Гасанова.

Представитель: Вы знаете о компании Texmarin SA, зарегистрированной в офшоре?

М.Аллахвердиева: Нет, я ничего не знаю об этой компании.

Представитель: Возможно ли было, что без вашего ведома деньги, полученные за ремонт кораблей, попадали на счета этой компании?

М.Аллахвердиева: Ремонт кораблей - очень сложный процесс, и организовать какую-то лишнюю операцию невозможно. Суда, нуждающиеся в ремонте, попадают в страну лишь после того, как их владельцы заплатят депозит в размере 20% от суммы ремонта. Какие-то другие платежи сделать невозможно, все операции осуществляются через банк.

Представитель: А Ариф муаллим утверждает, что после ремонта 12 туркменских кораблей компания не только ничего не заработала, но и едва не обанкротилась.

М.Аллахвердиева: Компания всегда получала прибыль, ничего такого не было.

Представитель: Вы однофамильцы с Сахрабом Аллахвердиевым или родственники?

М.Аллахвердиева: Меня об этом уже спрашивал Ариф Гасанов. Отвечу еще раз: нет, мы не родственники. Сахраб муаллим родился в Габале, а я из Армении.

По настоянию Анара Гасымова, адвоката обвиняемого Акифа Алиева, Матанат Аллахвердиева и работавшая ее помощницей Индира Бадалова написали заявления, что у них нет претензий к обвиняемому Акифу Алиеву. Документы были переданы судебной коллегии.

В этот момент Акиф Човдаров, окрыленный тем, что у этих потерпевших нет претензий, начал подшучивать над государственным обвинителем.

«Прокурор забыл спросить у потерпевших, не слышали ли они в автобусе мое имя?», - подтрунивал генерал.

Перед тем как показания стали давать другие свидетели, адвокат Акифа Човдарова Кямандар Насибов обратился к судье Габибу Гасанову с жалобой на сайты haqqin.az и virtual.org.

«Уважаемый судья, все, что происходит в этом зале, сайты haqqin.az и virtual.org освещают направильно. Они написали, что Акиф Човдаров вернул 200 тысяч долларов. Но ведь эти деньги вернул обвиняемый Акиф Алиев, а не мой подзащитный. Вследствие такой дезинформации к нам начинают обращаться люди, полагая, что Човдаров стал возвращать деньги. Тот, кто это пишет, и сейчас сидит и слушает нас. Так вот, нельзя писать подобное!», - потребовал защитник Човдарова.

«Ай Кямандар, ну пишут, и что? Пока я вижу в прессе ваши интервью, а этих статей я не читал», - успокоил его судья.

«В haqqin.az и virtual.org пишет или прокурор, или вон тот усатый парень в зале», - не остался в стороне от дискуссии о прессе Човдаров.

После плодотворного разговора о СМИ вернулись, наконец, к показаниям свидетелей. Свою версию случившегося предложил сооснователь компании Texmarin LTD Сахраб Аллахвердиев. Он рассказал, что долгие годы работал вместе с Арифом Гасановым и никаких проблем в их сотрудничестве никогда не возникало. Но потом в компанию пришел сын А.Гасанова Гасан, и все пошло кувырком.

«Этот Гасан настоящий интриган. Вокруг него постоянно возникают скандалы и конфликты. Он умудрился даже делать непристойные предложения нашей сотруднице, достойной и уважаемой женщине. Все время кичился тем, что он знал английский язык и компьютер. Поклонник, знаете ли, высоких технологий. Весь офис обвесил камерами, даже в лифте камеру установил. Он следил за тем, как вели себя в лифте женщины, и потом всем рассказывал об этом. Его даже побили пару раз за такие дела», - уверял свидетель.

Сахраб Аллахвердиев заявил, что он не крал денег компании.

«Начальником отдела снабжения был зять Арифа Гасанова, так что я если бы и захотел, то не смог воровать. Как бы это у меня получилось?! Эти обвинения просто абсурдны», - заявил свидетель.

Вспоминая вызов в МНБ, С.Аллахвердиев показал, что там с ним говорили нормально и давления не оказывали.

«Ариф считает, что по моему указанию на него оказывали давление сотрудники МНБ. Интересно, с чего бы это высокопоставленные сотрудники такого министерства стали бы выполнять мои указания? Это нонсенс», - возмущался С.Аллахвердиев.

Адвокаты заявили, что показания Сахраба Аллахвердиева и Арифа Гасанова противоречат друг другу и попросили суд обеспечить их присутствие на следующем заседании суда.

Следующим дал показания полковник Физули Алиев, обвиняемый по другому делу преступной группировке в МНБ. Но в этот день он выступал в качестве свидетеля по рассматриваемому эпизоду.

Доставленный в зал суда под конвоем Физули Алиев решил нарушить процессуальные нормы. Он посчитал излишним давать клятву и подписываться под обязательством говорить правду, объясняя это тем, что он уже является обвиняемым.

«Знаете, я не давал и не буду давать никаких показаний. Полтора года я нахожусь под арестом, но показания так и не дал. Сейчас хочу рассказать все, что я знаю по этому эпизоду и поскорее покинуть этот зал. Разрешите – буду говорить, нет – уйду», - ультимативно заявил Физули Алиев.

Судья Габиб Гасанов разрешил Физули Алиеву говорить.

«Я оперативник и меня невозможно обмануть. В моей жизни это удалось лишь единицам, и один из них - Ариф Гасанов. Поэтому я и хочу рассказать все, что мне известно по этому эпизоду.

Этот человек с помощью своих знакомых вышел на меня. Когда мы встретились, он принялся жаловаться на своего компаньона. Я понял, что возбуждать уголовное дело не стоит, потому что все это напоминало ситуацию, когда родитель жалуется на своего ребенка. Однако организовал проверку, мы изучили документы и поговорили с Сахрабом Аллахвердиевым.

После этого я прямо сказал Арифу Гасанову, что доказательств вины его компаньона нет. В общем, он не прав. Тем не менее Гасанов, положа руку на Коран, поклялся, что все им сказанное – правда. Приняв во внимание, что этот пожилой человек четыре раза был на хадже, я поверил его клятве. Как оказалось, напрасно. Только потом я понял, что он элементарный обманщик.

Я офицер, участвовал в операциях и за пределами нашей страны. По моему слову люди шли на смерть, принимали участие в опасных операциях. Мое слово твердое. И сегодня я клянусь честью офицера, что не брал у Арифа Гасанова ни копейки. Сами подумайте, ведь дело вело другое управление, а я всего лишь был осведомлен о некоторых его деталях. Где это видано, чтобы по одному делу у заявителя брали деньги сразу двое?

Только потом я понял, что Ариф Гасанов, можно сказать, профессиональный лжесвидетель. Он на многих процессах выступал, даже на суде Шахина Султанова дал ложные показания против обвиняемых. И я сказал ему, что в данном случае мы ничего предпринимать не будем, но в будущем он нам понадобится», - сказал Физули Алиев.

После такого уточнения свидетеля в зале раздался смех.

«По этому эпизоду я могу сказать также следующее: Гасан Гасанов, видя, что его отец стареет, и опасаясь, что если с ним что-нибудь случится, компания достанется Сахрабу Аллахвердиеву, сфальсифицировал все документы, которые сейчас приобщены к уголовному делу. У нас работали тогда очень сильные компьютерные специалисты, практически хакеры. Я привлек их к этому делу, и они все проверили. Наши ребята утверждали, что все документы липовые, их подделали», - заявил свидетель.

«Уважаемый судья, на следствии меня допрашивали трое следователей. И каждый говорил, что все потерпевшие по этому делу – мошенники. В один прекрасный день мы выйдем на свободу, нас не расстреляют и не осудят пожизненно. И наше слово – это слово офицера. Я не лгал никогда, не буду лгать и в будущем», - с пафосом завершил свою речь Физули Алиев.

Акиф Човдаров попросил у судьи разрешения обратиться к этому свидетелю.

«Физули, поверь мне, все следователи под конец расследования целовали меня. Ты ни о чем не переживай», - поддержал его Човдаров.

Покидая под конвоем зал суда, Физули Алиев пожелал обвиняемым, сидящим в стеклянной клетке, удачи.

После этого давал показания генерал Субахир Гурбанов, который также проходит обвиняемым по другому делу МНБ.

С. Гурбанов сразу открестился, заявив, что он ничего не знает о деле компании Texmarin.

«Через нас проходили тысячи дел. Может, было и это, но я его не помню», - сказал Гурбанов.

Когда генерала Гурбанова выводили из зала, генерал Човдаров провозгласил на русском языке: «Субахир, победа будет за нами!».

Очередное заседание суда состоится 13 марта.