 

Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов

 

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск 119 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Министерство обороны заявляет, что формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 119 раз», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.

523 просмотров


Старости
Кто начал «апрельскую войну»
Кто начал «апрельскую войну» накануне годовщины мини-войны
Наша погода
Сегодня 11° / 4°
8 Март 13° / 3°
9 Март 13° / 4°
10 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.8604 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Енот пробрался на кухню и "перемыл" всю посуду видео
Полицейский беспредел: в Армении задержали главу избирательного штаба
Жителя Баку кинули на 130 тысяч
Саргсян отправился во Францию
Иностранцы активно сбрасывают российские акции
Госнефтефонд инвестировал в недвижимость Франкфурта 10 миллионов
Гражданина Азербайджана арестовали за взятку полицейскому
Россия вошла в тридцатку лучших стран мира
Испанцы вновь «взорвут» Баку
Глава МИД Венесуэлы назвала Бразилию мировым позором
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
Акиф Човдаров: «Субахир, победа будет за нами!» haqqin.az из зала суда
Саакашвили приказал ликвидировать Жириновского
Честный Лавров: большой войны в Карабахе не миновать мнения и оценки
Отстраненный украинский министр: «Я гражданин Азербайджана»
Новый шторм в Белом доме наш комментарий
«В ближайшие дни президент Муталибов будет свергнут… к власти идут люмпены»
Военные Северной Кореи отрабатывали удар по Японии
Трамп позвонил Нетаньяху
Патрушев и Саргсян обсудили Карабах
США развернут системы ПРО в Южной Корее
Мировые цены на нефть не определились с динамикой
США направили войска для разведения курдов и турок Заявление Пентагона
Знаменитый Омар Момани посвятил карикатуру сборной Азербайджана фото
Партия единогласно поддержала кандидатуру Фийона на фоне скандала