Глава МИД Венесуэлы назвала Бразилию мировым позором

Глава МИД Венесуэлы Делси Родригес в понедельник назвала Бразилию страной, являющейся мировым позором.

«Сегодня мы должны сказать это, Бразилия, к огромному сожалению, является мировым позором. Каждый день ее политики вовлекаются в скандал с того момента, как они осуществили государственный переворот против Дилмы Роуссефф», – приводит портал Nacional заявление Родригес в ходе антиимпериалистического саммита имени Уго Чавеса в Каракасе.

По словам министра, все политики Бразилии коррумпированы, и их разоблачения будут продолжаться.