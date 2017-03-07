 

Испанцы вновь «взорвут» Баку

Автор: Отдел спорта 

На церемонии открытия Игр исламской солидарности, которые пройдут в Баку в мае этого года, за пиротехнику вновь будет отвечать испанская компания Ricasa, сообщает haqqin.az со ссылкой на El Mundo.

Как и два года назад на открытии и закрытии Европейских игр, Азербайджан доверил устроить красочное шоу фирме из Валенсии.

Помимо Евроигр, Ricasa организовывала фейерверки на Олимпиаде-2000 в Сиднее, на Зимних играх в Сочи в 2014 году, на Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре и на других соревнованиях.

В испанской компании гордятся тем, что в отличие от азиатских конкурентов производят на своем заводе в местечке Олокау менее вредную с точки зрения экологии пиротехнику с меньшим количеством дыма.

На церемонии открытия Евроигр-2015 Ricasa взорвала 12 тысяч фейерверков.

«Мы испытываем гордость за то, что наши фейерверки были использованы в ходе такого мероприятия», - заявил директор компании Рикардо Кабальер.

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