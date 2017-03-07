Россия вошла в тридцатку лучших стран мира

Россия заняла 27-е место в рейтинге лучших стран мира по версии американского журнала US News & World Report. Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что за прошедший год Россия потеряла три позиции в топе, переместившись с 24-го места. Первое место в топе досталось Швейцарии, второе — Канаде, третье — Великобритании. Также в десятку вошли Германия, Япония, Швеция, США, Австралия, Франция и Норвегия.

При этом по критерию влияния в мире Россия получила вторую позицию, уступив лишь США. По темпам роста экономики страна заняла восьмое место.