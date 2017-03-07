Гражданина Азербайджана арестовали за взятку полицейскому

Гражданин Азербайджана задержан при попытке дачи взятки сотруднику полиции в Иркутской области, сообщают российские СМИ.

Как установлено в ходе расследования уголовного дела, 2 марта 2017 года он дал сотруднику полиции взятку в 300 тыс. рублей за непривлечение его и работников лесозаготовительного предприятия к ответственности по выявленным нарушениям закона. После передачи денежных средств он был задержан, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Расследование уголовного дела находится на контроле Тайшетского межрайонного прокурора.