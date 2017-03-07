 

Иностранцы активно сбрасывают российские акции

 

Масштабный поток валюты от зарубежных инвесторов, хлынувший на российский рынок акций в 2016 году и подбросивший индекс ММВБ к историческим максимумам, развернулся вспять.

Зарубежные игроки активно избавляются от бумаг российских компаний на фоне нарастающих рисков рынка нефти и разбитых надежд на высокие дивиденды и потепление отношений с США, сообщает Finanz.

За февраль клиенты вывели из крупнейшего инвестирующего в РФ биржевого фонда — американского VanEck Vectors Russia ETF — $110 млн, сократив свои вложения с начала года вдвое. По данным etf.com, в марте отток продолжился. За первую неделю месяца фонд лишился еще $12 млн.

Ралли на рынке нефти остановилось, котировки Brent третий месяц подряд не могут пробить отметку 55 долларов за баррель, несмотря на все усилия России и ОПЕК по сокращению добычи и регулярные выступления представителей картеля в жанре словесных интервенций.

«Нервозности добавляют опасения того, что ралли на финансовых рынках сырьевых экономик идет вразрез с динамикой макроэкономических показателей», — указывает портфельный управляющий группы «Тринфико» Денис Мухин.

«Обещанный процесс на сближение (России с Западом) так и не стартовал, при этом мы постоянно слышим обвинения в том, что Россия вмешивается в демократические процессы не только в США, но и в Европе. В таких условиях ожидать смягчения санкций не приходится, и инвесторы вынуждены сокращать позиции в рублевых активах», — отмечает эксперт.

На фоне распродажи индекс ММВБ в феврале рухнул на 10%, а суммарная стоимость входящих в него компаний уменьшилась на 700 миллиардов рублей.

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