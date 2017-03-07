Полицейский беспредел: в Армении задержали главу избирательного штаба

Политическая напряженность в Араратской области Армении вошла в фазу интенсивного продолжения. Работники полиции продолжают успешно задавливать соратников Аргама Абраамяна, кандидата от партии "Процветающая Армения" по рейтинговым спискам.

Как сообщает Politik.am, полицией задержан руководитель избирательного штаба вышеназванного кандидата Гарсеван Варданян.

Полицейские никак не обозначили законность своих действий, не объяснили причину и цели этого задержания. А заместитель начальника полицейского участка Арташата Самвел Атомян вообще не был в курсе, кого и за что задержали.

По крайней мере, так он ответил на вопросы журналистов, которые хотели уточнить причину задержания Варданяна.

И добавил, “ а, да, знаю, с улицы Исакова? Это наверно служебная тренировка. Сейчас уточню – перезвоню”. ,

В то же время, пресс – служба полиции РА и вовсе заявила, что Гарсеван Варданян не был задержан, а был приглашен в полицейский участок, в рамках какого – то дела, и отказались озвучить какого дело. Однако, такой ответ не может удовлетворить родных Гарсевана Варданян, которые рассказали, что молодого человека задержали утром в 09:00 и увезли прямо из дома, насильно, против его воли.