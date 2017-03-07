После Баку начальники генштабов России и США встретились в Анталье

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во вторник встретился в Анталье с коллегами из Турции и США, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и Ираке, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акар и председатель Комитета начальников штабов ВС США армейский генерал Джозеф Данфорд принимают участие в трехсторонней встрече в городе Анталья. На мероприятии запланировано совместное обсуждение вопросов по безопасности в Сирии и Ираке", — говорится в релизе.

Отметим, что ранее встреча председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым прошла в Баку.