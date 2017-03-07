Найденное в море тело принадлежит пропавшему нефтянику

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Автор: Отдел информации 

Найденное три дня назад в море тело мужчины принадлежит 59-летнему механику Эльчину Гасанову, погибшему при обрушении 15 декабря эстакады на Каспийском море. Об этом региональному корреспонденту haqqin.az заявил племянник погибшего Вагиф Гасанзаде.

Ранее сын покойного, Ягуб Гасанов, заявил haqqin.az, что родственники опознали Эльчина Гасанова, однако для официального подтверждения информации нужно было дождаться результатов судмедэкспертизы.

Отметим, что Эльчин Гасанов родился в 1957 году в городе Сальян. Последние 20 лет работал механиком в НГДУ им. Н.Нариманова производственного объединения «Азнефть».

Эльчин Гасанов будет похоронен сегодня в Сальяне.

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