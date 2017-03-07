 

В Малайзии предотвратили теракт против саудовского короля

 

Задержанные в Малайзии четверо граждан Йемена планировали совершить террористическую атаку в отношении членов королевской семьи Саудовской Аравии, которые побывали недавно в Куала-Лумпуре. Об этом рассказал журналистам глава национальной полиции Халид Абу Бакар, сообщает ТАСС.

«Мы сумели арестовать их до того момента, как они смогли что-то совершить»,  сказал главный полицейский страны.

По данным правоохранительных органов, иностранцы, возраст которых составляет от 26 до 33 лет, были задержаны 26 февраля во время антитеррористического рейда. Среди подозреваемых  студент частного вуза Малайзии, еще один работает поваром в одном из местных ресторанов.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в сопровождении многочисленной делегации прибыл в Малайзию с визитом 26 февраля. Четырехдневная поездка стала первым для него официальным визитом в Куала-Лумпур.

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