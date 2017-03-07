В Малайзии предотвратили теракт против саудовского короля

Задержанные в Малайзии четверо граждан Йемена планировали совершить террористическую атаку в отношении членов королевской семьи Саудовской Аравии, которые побывали недавно в Куала-Лумпуре. Об этом рассказал журналистам глава национальной полиции Халид Абу Бакар, сообщает ТАСС.

«Мы сумели арестовать их до того момента, как они смогли что-то совершить», — сказал главный полицейский страны.

По данным правоохранительных органов, иностранцы, возраст которых составляет от 26 до 33 лет, были задержаны 26 февраля во время антитеррористического рейда. Среди подозреваемых — студент частного вуза Малайзии, еще один работает поваром в одном из местных ресторанов.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в сопровождении многочисленной делегации прибыл в Малайзию с визитом 26 февраля. Четырехдневная поездка стала первым для него официальным визитом в Куала-Лумпур.