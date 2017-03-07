 

Завершилось следствие по делу Али Инсанова

 

Завершилось следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении экс-министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова, сообщил во вторник Trend адвокат экс-министра Тогрул Бабаев.

Адвокат отметил, что следствие завершено и дело передано в суд для ознакомления.

«Сейчас мы знакомимся с делом: к концу недели процесс ознакомления с материалами дела завершится, и они будут направлены для рассмотрения в суд», - отметил адвокат.

11 октября прошлого года Гарадагский районный суд Баку избрал в отношении Али Инсанова меру пресечения в виде ареста на три месяца.

11 января 2017 года Гарадагский районный суд вынес решение о продлении меры пресечения в виде ареста еще на два месяца, а 3 марта было вынесено решение о продлении еще на один месяц.

Али Инсанов был арестован в октябре 2005 года. Ему предъявлены обвинения в присвоении государственных средств и организации незаконной приватизации государственных активов. В апреле 2007 года решением Бакинского суда по тяжким преступлениям приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и последующим трехлетним запретом работать на государственной должности.

В отношении Али Инсанова 24 августа 2016 года было возбуждено новое уголовное дело по статьям 234.1 (незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления), 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, либо применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении его близких родственников, а равно угроза применения такого насилия) и 317.2.1 (изготовление, хранение, сокрытие, ношение или использование запрещенных предметов лицами, содержащимися в исправительных учреждениях, или следственных изоляторах).

3216 просмотров


Старости
Кто начал «апрельскую войну»
Кто начал «апрельскую войну» накануне годовщины мини-войны
Наша погода
Сегодня 11° / 4°
8 Март 13° / 3°
9 Март 13° / 4°
10 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.8572 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Алиев едет в Москву, а Медведев – в Баку
Карапетян на переговорах с президентом Кыргызстана
Медведев пригрозил желающим выйти из ЕАЭС
Новый курс: 1,7565 маната за доллар
Прощальная речь Мехрибан Алиевой
Путин помиловал Оксану Севастиди
Эльмар Мамедъяров встретился с Дмитрием Рогозиным
Завершилось следствие по делу Али Инсанова
В Малайзии предотвратили теракт против саудовского короля
К сведению водителей: начались восстановительные работы на мосту «28 Мая» фото; видео
Найденное в море тело принадлежит пропавшему нефтянику
После Баку начальники генштабов России и США встретились в Анталье
Енот пробрался на кухню и "перемыл" всю посуду видео
Полицейский беспредел: в Армении задержали главу избирательного штаба
Жителя Баку кинули на 130 тысяч
Саргсян отправился во Францию
Иностранцы активно сбрасывают российские акции
Госнефтефонд инвестировал в недвижимость Франкфурта 10 миллионов
Гражданина Азербайджана арестовали за взятку полицейскому
Россия вошла в тридцатку лучших стран мира
Испанцы вновь «взорвут» Баку
Глава МИД Венесуэлы назвала Бразилию мировым позором
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
Акиф Човдаров: «Субахир, победа будет за нами!» haqqin.az из зала суда
Саакашвили приказал ликвидировать Жириновского