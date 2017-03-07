Путин помиловал Оксану Севастиди

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Оксаны Севастиди, которую осудили за SMS о передвижениях военной техники в Сочи, сообщают российские СМИ.

Указ вступает в силу через пять дней после публикации.

Жительницу Сочи Оксану Севастиди в марте 2016 года приговорили к семи годам лишения свободы за SMS-сообщения, которые она в 2008 году отправила своему знакомому в Грузии.

В частности, Севастиди писала, что видела в Сочи поезд с военной техникой, который шел в сторону Абхазии.

Суд признал Севастиди виновной в госизмене. В конце прошлого года Путин назвал приговор слишком жестким и «странным».