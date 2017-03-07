Прощальная речь Мехрибан Алиевой

Годы работы в Милли Меджлисе стали большим жизненным путем для меня, заявила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

«Я 12 лет проработала в Милли Меджлисе, но сегодня должна прекратить свою парламентскую деятельность в связи со своими новыми обязанностями первого вице-президента Азербайджана», - заявила Мехрибан Алиева в парламенте, передает собственный корреспондент haqqin.az.

Она отметила, что по ее инициативе были приняты четыре акта об амнистии, по которым на свободу вышли около 40 тысяч заключенных.

«По актам об амнистии 2007, 2009, 2013 и 2016 годов, инициативой принятия которых выступила я, на свободу вышли 39 тысяч 887 заключенных. Я благодарю за поддержку моих инициатив своих коллег, подаривших свободу десяткам тысяч человек», - сказала Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент подчеркнула, что не жалела никогда своих усилий в направлении доведения до сведения мирового сообщества правды о нагорно-карабахском конфликте и оккупации Арменией 20% территории Азербайджана.

«Я с высоких трибун всегда заявляла об оккупации 20 процентов территории Азербайджана, о миллионе азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Фонд Гейдара Алиева выпускал и продолжает выпускать материалы о Ходжалинском геноциде», - сказала она.

М.Алиева также отметила вклад парламента в принятие законов, связанных с заботой о больных талассемией и гемофилией.

«Я выступала с инициативой принятия законов о талассемией и гемофилией. Фонд Гейдара Алиева инициировал строительство Центра талассемии, где были проведены операции на костном мозге десяткам детей», - подчеркнула она.

М.Алиева выразила готовность и в будущем не жалеть усилий во благо Азербайджана и азербайджанского народа.

«Я готова и в будущей своей деятельности руководствоваться принципами морали во имя развития Азербайджана», - сказала первый вице-президент.