 

Медведев пригрозил желающим выйти из ЕАЭС

 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на сегодняшнем заседании Евразийского межправительственного совета в Бишкеке заявил, что в Евразийском экономическом союзе никого силой не держат. Это добровольное объединение, которое, однако, выгодно для всех участников. В пример он привел цену на российский газ.

— Если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего союза или, представим себе, вышли из состава союза, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам — порядка $200 за тысячу кубометров. Вот и все. И не нужно ничего доказывать, упражняться в подсчетах. Все было бы существенно, гораздо дороже, — сказал глава российского правительства.

Он также отметил, что члены союза в последнее время нарастили экспорт на российский рынок, что тоже связано с ценой сырья и энергоносителей. Открытым стал и рынок труда.

Напомним, в феврале СМИ сообщали, что Белоруссия рассматривает возможность выйти из ЕАЭС. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал слухи "полным вымыслом".

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