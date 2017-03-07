Карапетян на переговорах с президентом Кыргызстана

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял премьер-министра Армении Карена Карапетяна и руководителей правительств других стран-членов ЕАЭС. Об этом заявили в пресс-службе правительства Армении, сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ.

Приветствуя участников заседания Евразийского межправсовета в Бишкеке, президент Кыргызстана отметил, что он является эффективной площадкой для развития диалога, углубления интеграции и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, между странами-членами ЕАЭС.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов повестки ЕАЭС.