Алиев едет в Москву, а Медведев – в Баку

Россия и Азербайджан обменяются в этом году рядом официальных визитов, в том числе на высшем уровне, сообщил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, передает Интерфакс.

"Мы думаем, что будет визит на уровне председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Баку ", - сказал Э.Мамедъяров на встрече с зампредом Совета Федерации Ильясом Умахановым во вторник.

"Ожидается, скорее всего, и визит президента Ильхама Алиева в Москву", - отметил он.

Министр отметил, что вопрос об организации визита Ильхама Алиева в Москву обсуждался в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в понедельник, но точные сроки пока не известны.

"Мы сейчас обговаривали сроки с Сергеем Викторовичем в соответствии с графиком двух президентов, но дату заранее я сказать не могу", - сказал Э.Мамедъяров, отвечая на уточняющий вопрос Интерфакса.