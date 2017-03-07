 

Алиев едет в Москву, а Медведев – в Баку

 

Россия и Азербайджан обменяются в этом году рядом официальных визитов, в том числе на высшем уровне, сообщил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, передает Интерфакс.

"Мы думаем, что будет визит на уровне председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Баку ", - сказал Э.Мамедъяров на встрече с зампредом Совета Федерации Ильясом Умахановым во вторник.

"Ожидается, скорее всего, и визит президента Ильхама Алиева в Москву", - отметил он.

Министр отметил, что вопрос об организации визита Ильхама Алиева в Москву обсуждался в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в понедельник, но точные сроки пока не известны.

"Мы сейчас обговаривали сроки с Сергеем Викторовичем в соответствии с графиком двух президентов, но дату заранее я сказать не могу", - сказал Э.Мамедъяров, отвечая на уточняющий вопрос Интерфакса.

0 просмотров


Старости
Кто начал «апрельскую войну»
Кто начал «апрельскую войну» накануне годовщины мини-войны
Наша погода
Сегодня 11° / 4°
8 Март 13° / 3°
9 Март 13° / 4°
10 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.8572 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Алиев едет в Москву, а Медведев – в Баку
Карапетян на переговорах с президентом Кыргызстана
Медведев пригрозил желающим выйти из ЕАЭС
Новый курс: 1,7565 маната за доллар
Прощальная речь Мехрибан Алиевой
Путин помиловал Оксану Севастиди
Эльмар Мамедъяров встретился с Дмитрием Рогозиным
Завершилось следствие по делу Али Инсанова
В Малайзии предотвратили теракт против саудовского короля
К сведению водителей: начались восстановительные работы на мосту «28 Мая» фото; видео
Найденное в море тело принадлежит пропавшему нефтянику
После Баку начальники генштабов России и США встретились в Анталье
Енот пробрался на кухню и "перемыл" всю посуду видео
Полицейский беспредел: в Армении задержали главу избирательного штаба
Жителя Баку кинули на 130 тысяч
Саргсян отправился во Францию
Иностранцы активно сбрасывают российские акции
Госнефтефонд инвестировал в недвижимость Франкфурта 10 миллионов
Гражданина Азербайджана арестовали за взятку полицейскому
Россия вошла в тридцатку лучших стран мира
Испанцы вновь «взорвут» Баку
Глава МИД Венесуэлы назвала Бразилию мировым позором
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
Акиф Човдаров: «Субахир, победа будет за нами!» haqqin.az из зала суда
Саакашвили приказал ликвидировать Жириновского