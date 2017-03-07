Известный фильм «Один дома-2» снимался в принадлежавшем Трампу отеле «Плаза». Сцена в холле отеля, когда мимо Трампа проходит мальчик Кевин — главный герой фильма. Трамп провожает его внимательным взглядом. Что поразило Трампа в малыше? Малыш сконцентрирован на своей задаче — обыграть противников. Они не «видят» и презирают малыша. В начале фильма это служащие отеля, позднее — грабители.

— Я должен переиграть всех, — говорит себе Кевин, — кто желает навязать свою игру, проникнуть в мой Дом и заставить меня жить по их правилам.

Трамп — воплощение идеи «Один дома». Как и этот фильм, Трамп — реализация аристократического отеля «Плаза». Отель построен еще в 1907 году и уже давно одна из легенд «Большого яблока», визитная карточка и символ незаурядного города, который умеет защититься от пройдох и грабителей.

В 1990-х годах «Плаза» принадлежала Трампу, он коллекционирует здания-легенды. «Плаза» находится на углу Пятой авеню и Центрального парка, рядом с Башней Трампа и Таймс-сквер. Войти в «Плазу» может любой желающий. Их много было и раньше, сейчас стало гораздо больше.

Самая популярная экскурсия по «Большому яблоку» теперь — места, связанные с Трампом. Все хотят понять происхождение экзотического дерева. Чтобы понять, надо окунуться в волшебную атмосферу фильма-учителя. Одного из самых американских фильмов Голливуда. На входе, как и Кевина, вас встречают привратники. Роскошный зал главного лобби, хотя и несколько отличается от показанного в фильме, вполне узнаваем.

Так что сказка продолжается и создает новые поколения героев. Вам расскажут гиды, что именно ради съемок этого фильма Трамп распорядился снять ковры, под ними обнаружились мраморные полы с чудесной мозаикой. Ее можно увидеть там и по сей день.

Экскурсии с посещением отеля «Плаза» сейчас невероятно популярны. Неудивительно, ведь фильм и Трамп — выразители идеологии отеля «Плаза»: «Я только для успешных, и полон презрения к лузерам». Фильм «Один дома» и Трамп демонстрируют вызывающую недоступность роскошного Дома и его изобретательность в обороне от банкротов.

В фильме Трамп первым «увидел» Кевина. Он никогда не воспринимал малыша как малыша. Видит в нем мастера, наставника, великого американского сэнсэя. Теперь малыш Кевин минимум на 4 года станет ведущим политическим стилем. Этому можно сопротивляться, но у стиля история и мощные традиции.

Иллюзия считать, что Трампа избрали средний класс и безработные рабочие, отмечается в обозрении лауреата Нобелевской премии по экономике Пола Кругмана — его избрала американская идентичность.

Одно из блестящих ее воплощений – фильм «Один дома»: «Я должен защитить свой Дом». Вторая ее реализация – Стена на границе с Мексикой. Тут Трамп нашел союзников в лице … мигрантов из Мексики, давно обосновавшихся в Штатах. Они кровно заинтересованы не допустить новые партии мигрантов с юга. Здесь он сыграл, как Кевин: нельзя допустить в наш Дом лузеров, чужаков.

Невольно начинаешь верить в реинкарнацию. В свою очередь Кевин абсолютно точно сыграл взрослого Трампа с его чисто внешне вздорной предвыборной кампанией, напоминающей план обороны Дома Кевина – свой план обороны малыш назвал «Операция «Хо-хо-хо».

В фильме и в предвыборной кампании операция «Хо-хо-хо» была продумана и блестяще реализована, потому что точно была обозначена цель. Отель «Плаза» надиктовал и главную мысль фильма «Один дома», и президентство Трампа как продолжение знаменитой картины. Не случайно именно в фильме взрослый Трамп увидел себя в Кевине.

Изобретательность малыша поразила тогда почти никому не известного миллионера, он сам так играет в бизнес, придумывая неожиданные и эффектные ходы. На пресс-конференции 15 февраля в связи с визитом премьера Нетаньяху чаще всего Трамп использовал слово «гибкость».

Все, кто строит свои атаки так же прямолинейно, как Хиллари Клинтон, попадают в ловушки, придуманные Трампом. Так что мы наблюдаем съемки фильма «Один дома-3». Теперь роль грабителей играет навязчивая и нищая массовка полевых командиров, осаждающих отель «Плаза» — Дом Кевина и Трампа. Все участники этой массовки воспринимаются как два надоедливых и примитивных лузера из «Один дома», вершина фантазии которых назвать себя «мокрыми грабителями». Теперь наступило время Трампа защитить свой Дом и создать таких, как он сам, бойцов, умеющих обороняться изобретательно.

Один из советников Трампа по избирательной кампании Питер Наварро пару лет назад издал книгу «Смерть от рук Китая». В книге красной нитью звучит призыв — защитим свой Дом. Какой там к черту мировой жандарм, сейчас не до раздувания щек и мыльных пузырей. Вместо одного Саддама Хусейна появилось сто саддамов, и теперь с каждым возни, как с самим Саддамом. Все сто саддамчиков торгуются, навязываясь в главные друзья США, и с криками «Господин назначил меня любимой женой» бегают по пустыне. А Кевин-Трамп говорит: «Спасибо папаше и сыну Бушам, а также Обаме за такое наследие. Не удивительно, что Азия и ЕС воспринимают нас людьми прямолинейными».

Но это далеко не так. «Цель команды Трампа по отношению к Китаю — совершить несколько вызывающих жестов в сторону Пекина. Они хотят вывести власти КНР из равновесия, чтобы попытаться достичь нового консенсуса, выгодного Штатам», — пишет сотрудник исследовательского центра Chatham House в Лондоне Билл Хейтон.

Трамп действует как малыш Кевин — вывести из себя грабителей, заставить играть быстро и нервно, делать ошибки и загнать в ловушку. Трамп собирает вокруг себя таких малышей, как Кевин. Питер Наварро и гибкий переговорщик Тиллерсон тому пример. Конструировать ловушки и, взвинтив темп игры, заставить противника быстро принимать решения, загнав в цейтнот. Стиль Фишера, кстати. Симпатия Трампа и Тиллерсона к России — одна из таких ловушек.

«Тактика Трампа, – пишет Билл Хейтон, – сбить Китай с толку, заставить ощущать, что не он контролирует ситуацию. Пока Китай не знает, как реагировать на провокации Трампа».

Все, что сопротивляется задаче Трампа по защите Дома, им воспринимается как имитация активности. В твиттере написал, что сопротивление моему указу запретить въезд мигрантов из ряда стран, СМЕХОТВОРНО. Это абсолютно стиль малыша Кевина. Смехотворно, так как изобличает моих врагов и их примитивную тактику.

Дом наш особенный. Богатый и великолепный. Объединимся в защите Дома – на этой четко высказанной фильмом «Один дома» задаче Трамп сумеет продержаться четыре года, если обогатит сюжет.

Надо эффектно обыграть банкрота, не допустить к игре лузера, заставить его признать, что он слишком бездарен и зауряден, чтобы жить в отеле «Плаза». И пусть режимам-банкротам кажется, что смеют претендовать. Вы уволены за простоту и заурядность.

Восемь лет правления Обамы показали: чем больше с лузерами заигрываешь, тем больше их становится. Девиз Кевина-Трампа: каждой стране по национальной версии фильма «Один дома». Конечно, предварительно надо построить отель «Плаза». Даже под прессингом великих и претенциозных соседей надо изобретать свою версию «Один дома».

Азербайджан — одна из немногих стран, у которых это получается благодаря участию в мегапроектах.

Мы заканчиваем экскурсию по Нью-Йорку. Глядя на Башню Трампа и отель «Плаза», преисполненные гордости своей недоступностью, сознаешь, что у стиля Кевина-Трампа есть один недостаток. Восхищение превосходством Дома. На той самой конференции 15 февраля Трамп сказал, что Америка расколота, он сумеет вернуть ей силу и единство, вернуть Америке любовь. Время покажет, сумеет ли он вернуть любовь, или все закончится операцией «Хо-хо-хо».

Рядом с «Плазой» есть еще один объект, который многое поведает о стиле Трампа. После посещения отеля экскурсия направляется в Центральный парк. Кроме нескольких прогулочных маршрутов, там можно посетить зоопарк, открытый театр и даже расположенный рядом с Черепашьим прудом замок Бельведер. С высоты замка открывается замечательный вид, Бельведер так и переводится – прекрасный вид.

Рядом с замком находится еще одно из творений Трампа — популярный каток Уоллмэн Ринк. Этот каток стал одним из козырей Трампа, и во многом благодаря ему Трамп переиграл чету Клинтон. Это история из серии «Один дома». Проект реконструкции катка начался в 1980 году и был рассчитан на 2,5 года.

Ремонт грабители из стройкомпании и прикрывающие их чиновники из мэрии растянули на шесть лет. Но и слопав 12 млн долларов, оставили каток недостроенным. Трамп предложил мэрии бесплатно принять долгострой с целью продолжения строительства за свои деньги. Ему отказали, так как чиновникам из мэрии тогда нечего будет с ним распиливать.

Мэрия сломалась только после того, как Трамп подключил прессу и пресса разоблачила взяточников из мэрии. Трамп получил разрешение на строительство катка, он его завершил за шесть месяцев, хотя предшественники тянули шесть лет. Причем сэкономил при этом 750 тысяч из заложенных в бюджет стройки собственных денег. Эта история — главнейший аргумент для американцев: Трамп строит наш Дом, он сумеет его защитить. Тогда как Хиллари просто глагольствует. Рядом с катком находится фонтан Вифезды, вот фонтан не детище Трампа. Откуда ему было знать, что фонтан со временем станет самым популярным местом в Центральном парке и самым снимаемым фонтаном в мире.