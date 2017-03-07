Жириновский напомнил женщинам о необходимости варить борщ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутат Владимир Жириновский в начале пленарного заседания Думы поздравили россиянок с наступающим Международным женским днем, передает ТАСС.

«Учитывая, что сегодня у нас в повестке, скорее всего, будет роль женщин в политике и каждый, безусловно, будет под своим углом зрения рассматривать этот вопрос, давайте мы от души женщин поздравим без политики», — заявил Володин.

В свою очередь Жириновский сказал: «Поздравим и напомним, а вечером все равно надо варить борщ и кормить своих мужей».