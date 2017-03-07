Эльмар Мамедъяров заступился за российского посла

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров раскритиковал развернутую в США антироссийскую кампанию.

"Оголтелая кампания ведется сейчас против России", - сказал Э.Мамедъяров на встрече с зампредом Совета Федерации Ильясом Умахановым во вторник

Он отметил, что оппоненты "атакуют таким образом президента США Дональда Трампа", а пострадал в итоге посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк.

Глава азербайджанского МИД назвал комичной ситуацию, в которой посол иностранного государства, оказывается, "не может встречаться с конгрессменами и сенаторами США".