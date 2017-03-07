Мубариз Мансимов задолжал

Главный редактор популярной азербайджанской газеты Futbol+ Махир Рустамли обратился с открытым письмом к главе группы компаний Palmali, почетному президенту футбольного клуба «Хазар-Лянкяран» Мубаризу Мансимову.

Рустамли просит Мансимова выплатить долг в 9 тысяч манатов за рекламу клуба «Хазар-Лянкяран», которая публиковалась на главной странице газеты с сентября 2015 по май 2016 года включительно.

По словам главного редактора, издание уже в крупном проигрыше из-за понижения курса маната.

«Несмотря на то, что мы не получали денег за рекламу, мы исправно выплачивали налоги, - пишет Махир Рустамли. – Учитывая добрые отношения между нами, мы до сих пор не обращались в суд. Просим вас в кратчайшие сроки дать указание о выплате задолженности нашей газете».

Рустамли также отметил, что один из руководителей бакинского офиса Palmali, вице-президент «Хазар-Лянкярана» Туйгун Надиров постоянно увиливает от встречи и не отвечает на официальные обращения газеты.