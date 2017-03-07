Путин: «Мехрибан Алиева — защитница очага»

Президент России Владимир Путин направил письмо в адрес первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Текст письма приводит АзерТАдж.

«Уважаемая Мехрибан Арифовна, поздравляю Вас с Международным женским днем.

Во все времена женщины были хранительницами очага, семейных ценностей и традиций, олицетворяли любовь и верность, душевное тепло и надежду.

Искренне желаю, чтобы в Вашей жизни было как можно больше светлых и радостных дней, и чтобы в делах и начинаниях Вам всегда сопутствовала удача.

Доброго здоровья, успехов, благополучия», — говорится в поздравительном письме российского президента.