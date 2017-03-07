Покупка букета цветов к празднику 8 Марта обойдется среднестатистическому азербайджанскому мужчине в 50-100 манатов. Это показал проведенный haqqin.az опрос в цветочных магазинах Баку.

Букет роз или полевых цветов с оформлением листьями папоротника, оберточной бумагой, лентами будет стоить около 60 манатов. Стандартный букет гортензий, пион, лилий — около 70 манатов. Практически все цветы, которые продаются в Баку, — привозные. При этом продавцы отмечают, что импортные цветы подорожали примерно на 20% по сравнению с прошлым годом, что связано с девальвацией маната.

Как сообщил haqqin.az экономист Азер Мехтиев, высокие цены на цветы в Азербайджане вызваны двумя факторами. Первый — производство цветов в стране в упадке. В советские годы Азербайджан обеспечивал цветами изрядную долю огромного российского рынка. Выращивание цветов было одним из самых прибыльных занятий.

В Азербайджане были отличные специалисты. Однако повышение тарифов на энергоносители сделало эту сферу коммерчески невыгодной.

Слишком дорогостоящим делом стала поддержка необходимой температуры и освещения в парниках. Естественно, предприниматели свернули выращивание цветов.

Второй фактор, по словам Мехтиева, это ограниченное количество предприятий на цветочном рынке и отсутствие всякой конкуренции.

«На рынке цветов есть все элементы монополии. И вполне естественно, что в магазинах высокие цены. Цветы из обыденного знака внимания превратились в что-то такое, что можно себе позволить только в праздничные дни», — отметил эксперт.

По его словам, еще сказывается низкая культура торговли азербайджанских предпринимателей.

«Есть закон рыночной экономики: на востребованные в праздничные дни товары следует снизить цену, тем самым увеличивается оборот продажи. У нас действует «антирыночная схема», когда стоимость товара увеличивается в ущерб обороту. Пока не налажено внутреннее производство (а к его стремительному росту есть все предпосылки, нужна только поддержка государства), цены на цветы в Азербайджане останутся заоблачными», — сказал Мехтиев.