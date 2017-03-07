 

И на цветы в Баку монополия К 8 Марта

Автор: Джейхун Наджафов, отдел социума 

Покупка букета цветов к празднику 8 Марта обойдется среднестатистическому азербайджанскому мужчине в 50-100 манатов. Это показал проведенный haqqin.az опрос в цветочных магазинах Баку.

Букет роз или полевых цветов с оформлением листьями папоротника, оберточной бумагой, лентами будет стоить около 60 манатов. Стандартный букет гортензий, пион, лилий  около 70 манатов. Практически все цветы, которые продаются в Баку,  привозные. При этом продавцы отмечают, что импортные цветы подорожали примерно на 20% по сравнению с прошлым годом, что связано с девальвацией маната.

Как сообщил haqqin.az экономист Азер Мехтиев, высокие цены на цветы в Азербайджане вызваны двумя факторами. Первый  производство цветов в стране в упадке. В советские годы Азербайджан обеспечивал цветами изрядную долю огромного российского рынка. Выращивание цветов было одним из самых прибыльных занятий.

В Азербайджане были отличные специалисты. Однако повышение тарифов на энергоносители сделало эту сферу коммерчески невыгодной.

Слишком дорогостоящим делом стала поддержка необходимой температуры и освещения в парниках. Естественно, предприниматели свернули выращивание цветов.

Второй фактор, по словам Мехтиева, это ограниченное количество предприятий на цветочном рынке и отсутствие всякой конкуренции.

«На рынке цветов есть все элементы монополии. И вполне естественно, что в магазинах высокие цены. Цветы из обыденного знака внимания превратились в что-то такое, что можно себе позволить только в праздничные дни»,  отметил эксперт.

По его словам, еще сказывается низкая культура торговли азербайджанских предпринимателей.

«Есть закон рыночной экономики: на востребованные в праздничные дни товары следует снизить цену, тем самым увеличивается оборот продажи. У нас действует «антирыночная схема», когда стоимость товара увеличивается в ущерб обороту. Пока не налажено внутреннее производство (а к его стремительному росту есть все предпосылки, нужна только поддержка государства), цены на цветы в Азербайджане останутся заоблачными»,  сказал Мехтиев.

2212 просмотров


Старости
Жириновский обвинил Пушкину за незаконный визит в Азербайджан
Жириновский обвинил Пушкину за незаконный визит в Азербайджан видео
Наша погода
Сегодня 11° / 4°
8 Март 13° / 3°
9 Март 13° / 4°
10 Март 13° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.8572 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Рамиль Усубов уволил начальника полиции
Сотрудники Морской администрации устроили проверку в Париже
Из Азербайджана пытались вывезти десятки тысяч долларов Видео
Трамп осудил Обаму за освобождение узников Гуантанамо
Назарбаев едет в Баку
И на цветы в Баку монополия К 8 Марта
Сопредседатели МГ ОБСЕ едут в Баку
Путин: «Мехрибан Алиева — защитница очага»
Мубариз Мансимов задолжал
Ильхам Алиев в Тегеране: оборотная сторона праздничного официоза наши итоги
ДТП в Турции: десятки погибших и раненых фото
Эльмар Мамедъяров заступился за российского посла
Жириновский обвинил Пушкину за незаконный визит в Азербайджан видео
Жириновский напомнил женщинам о необходимости варить борщ
Трамп как герой культовой американской сказки размышления публициста
Алиев едет в Москву, а Медведев — в Баку
Карапетян на переговорах с президентом Кыргызстана
Медведев пригрозил желающим выйти из ЕАЭС
Новый курс: 1,7565 маната за доллар
Прощальная речь Мехрибан Алиевой
Путин помиловал Оксану Севастиди
Эльмар Мамедъяров встретился с Дмитрием Рогозиным
Завершилось следствие по делу Али Инсанова
В Малайзии предотвратили теракт против саудовского короля
К сведению водителей: начались восстановительные работы на мосту «28 Мая» фото; видео