Назарбаев едет в Баку

Визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Баку ожидается в апреле, заявил во вторник глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая в Дипломатической академии России, сообщает РИА Новости.

"Мы ожидаем визит Нурсултана Абишевича в Баку в следующем месяце", — сказал Мамедъяров, отвечая на вопрос о перспективах казахстанско-азербайджанского сотрудничества.

По его словам, "возможности отношений двух стран огромны".

Глава МИД напомнил, что в сфере энергетики у Азербайджана и Казахстана действует ряд межправительственных соглашений.