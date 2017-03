Трамп осудил Обаму за освобождение узников Гуантанамо

Президент США Дональд Трамп осудил своего преемника Барака Обаму за то, что он освободил из тюрьмы в Гуантанамо более сотни исламистских экстремистов, которые, по его словам, вновь вернулись на поле боя. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter, передает ТАСС.





122 vicious prisoners, released by the Obama Administration from Gitmo, have returned to the battlefield. Just another terrible decision!