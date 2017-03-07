 

Трамп осудил Обаму за освобождение узников Гуантанамо

 

Президент США Дональд Трамп осудил своего преемника Барака Обаму за то, что он освободил из тюрьмы в Гуантанамо более сотни исламистских экстремистов, которые, по его словам, вновь вернулись на поле боя. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

"122 агрессивных заключенных, освобожденных администрацией Обамы из Гуантанамо, вернулись на поле боя, - написал Трамп. - Еще одно ужасное решение".

Официальный представитель американского Министерства обороны капитан ВМС Джефф Дэвис заявил в понедельник, что в результате авиаударов, нанесенных 2 марта американскими военными по целям в Йемене, был убит боевик террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Ясир аль-Силми, известный как Мухаммед Тахар. Представитель Пентагона добавил, что этот боевик в 2002-2009 годах содержался в тюрьме для подозреваемых в терроризме на военной базе США Гаунтанамо (Куба), а затем был освобожден и депортирован в Йемен.

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