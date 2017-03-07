Сотрудники Морской администрации устроили проверку в Париже

Сотрудники Государственной морской администрации Азербайджана провели проверку в парижской штаб-квартире французской инспекционно-сертификационной компании Bureau Veritas, сообщили haqqin.az в пресс-службе Морской администрации.

Согласно информации, с 27 февраля по 3 марта начальник отдела права, кадров и международных связей Фархад Мамедов, а также глава отдела регистрации судов и контроля над стандартами Сеймур Мирзоев находились в Париже, где проводили инспекцию в штаб-квартире Bureau Veritas. Проверка проходила в рамках соглашения о надзоре за инспекционными обществами, проводящими технический контроль судов, плавающих под азербайджанским флагом.

В то же время в рамках соглашения между Bureau Veritas и Государственной морской администрацией была проведена проверка и установлено, насколько выданные компанией кораблям сертификаты соответствуют азербайджанскому и международному законодательству.

Азербайджанские чиновники также проверили компетентность сотрудников Bureau Veritas, наличие факторов, которые могут повлиять на принятие этой компанией предвзятых решений.