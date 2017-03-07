Нефть дорожает

Цены на нефть слабо повышаются в ходе торгов во вторник после того, как Ирак объявил о готовности сокращать добычу во второй половине 2017 года.

Кроме того, рынок продолжает отыгрывать прогнозы Международного рейтингового агентства, которое в понедельник предупредило о грядущем через три года дефиците на рынке нефти, несмотря на увеличение добычи в США.

Цена на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени поднялась на 12 центов (0,21%) — до $56,13 за баррель.

Цена на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала на 13 центов (0,24%) — до $53,33 за баррель.