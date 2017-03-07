 

Граждан Азербайджана расстреляли в Краснодаре

 

Тела двоих мужчин с огнестрельными ранениями в голову, предположительно граждан Азербайджана, обнаружили в лифте многоэтажного дома, расположенного в центре Краснодара, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.

"Были обнаружены тела двоих мужчин. Предположительно, это граждане Азербайджана. Личность одного из них установлена, он 1964 года рождения. Личность второго устанавливается, визуально он моложе своего знакомого. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – сообщили в ведомстве, добавив, что прокуратура Краснодарского края поставила на контроль ход и результаты расследования дела.

По данным источника агентства, предположительно мужчины являлись торговыми представителями, которые занимались тем, что на большую сумму закупали товар в Москве и других крупных городах России, привозили его в Армавир, где передавали предпринимателям. Бизнесмены в свою очередь передавали мужчинам деньги за товар. По предварительной информации, в ближайшее время торговые представители собирались уезжать.

"Вероятно, деньги у них были с собой, когда на выходе из лифта обоих мужчин застрелили. Причем стреляли в голову – на поражение", – сказал источник агентства.

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