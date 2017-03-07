В Азербайджане сложилась парадоксальная ситуация: даже имеющие некоторые накопления граждане не знают, куда их вложить, чтобы сохранить или хоть чуть-чуть приумножить. Фондовый рынок в стране отсутствует, доверие к банковской системе подорвано. Казалось бы, единственной альтернативой вложения средств остается недвижимость. Однако и здесь не все так просто.

Как рассказал в беседе с haqqin.az один из ведущих азербайджанских экспертов по недвижимости Рашад Алиев, у граждан Азербайджана и раньше были, и сейчас есть в основном два направления для инвестирования. Это банковские депозиты и недвижимость.

«Отношение к ним менялось по-разному. В начале 2000-х люди больше предпочитали вкладывать в недвижимость. Но затем, когда темпы роста цен на недвижимость существенно замедлились, банковские депозиты стали более привлекательными. Однако уже с середины 2014-го ситуация по обоим направлениям начала ухудшаться», - рассказывает эксперт.

По его словам, сначала началось падение цен на недвижимость, и это направление стало выглядеть худшим для инвестиций. Но затем случилась девальвация, начался банковский кризис, который повлек за собой отток средств из депозитов.

«Именно в этот период население, имеющее какие-то накопления, оказалось в тупике. Те, кто разбирался в ситуации, покупали доллары, им оставалось только думать о том, где же хранить валюту. А не владеющие ситуацией в панике вкладывали средства в недвижимость. Именно поэтому на рынке недвижимости в некоторые периоды появлялся небольшой всплеск активности, который через некоторое время спадал. Одним словом, сложилась ситуация, когда люди не знали, куда вкладывать средства».

По словам Р.Алиева, появилась и другая проблема: снизились ставки по депозитам в валюте. Такой ситуацией воспользовались некоторые банки.

«На рынок займов даже вышел новый игрок – SOCAR c 5%-ными облигациями, номинированными в валюте. 2-3 года назад на эти облигации никто и не взглянул бы. Но сейчас другая реальность. На данный момент ситуация в банковской сфере начинает стабилизироваться. Во всяком случае, так утверждают регулирующие органы, которым верят далеко не все», - отмечает Р.Алиев.

Эксперт считает, что валютные вклады для многих выглядят привлекательнее, чем манатные, хотя они более прибыльные.

«Но даже если манат укрепится, не думаю, что это сильно увеличит объем вкладов в национальной валюте. Манату еще долго придется восстанавливать доверие. Что касается недвижимости, то как хорошее средство инвестирования она себя проявит, но не сейчас», - подчеркнул Р.Алиев.

Подытоживая сказанное экспертом, можно сделать вывод, что реальных направлений для вложения накоплений в Азербайджане сейчас нет. Как долго продлится подобная ситуация – сказать трудно. Эксперты советуют подождать и не соглашаться на разного рода «гешефты» в банковской сфере и сфере недвижимости.